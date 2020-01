Francul elvetian a crescut cu 4,6% de la inceputul anului Evolutia perechii euro/leu s-a mentinut la valorile din ultimele zile insa francul elvetian a continuat sa se aprecieze. Cererea ridicata de moneda elvetiana, investitorii cautand „refugii” sigure pentru plasamentele lor, au facut aceasta sa se aprecieze joi la 1,073 – 1,076 franci/euro, astfel ca media ei a urcat de la 4,4445 la 4,4492 lei, nou maxim al ultimilor cinci ani. Fata de sfarsitul anului trecut cresterea este de circa 4,6%. Reamintim ca recordul istoric de 4,4840 lei a fost atins in 26 ianuarie 2015, la scurt timp dupa ce Banca Nationala a Elvetiei a decis sa renunte la plafonul de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

