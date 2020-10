Stiri pe aceeasi tema

- Franciza „Fast and Furious”, cu Vin Diesel in rol principal, se va incheia odata cu al 11-lea film, ultimele doua lungmetraje din serie urmand sa fie regizate de Justin Lin, informeaza Variety.

- Franciza „Fast and Furious”, cu Vin Diesel in rol principal, se va incheia odata cu al 11-lea film, ultimele doua lungmetraje din serie urmand sa fie regizate de Justin Lin, informeaza Variety.Totusi, asta nu inseamna ca universul cinematografic „Fast and Furious” o sa dispara. Daca filmele…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la deschiderea noului an universitar de la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica. Șeful statului a spus in discursul sau ca anul universitar care tocmai a inceput va fi „fara indoiala, cel mai dificil an universitar din 1989 incoace” din…

- Serie A a pierdut venituri de peste 500 milioane euro din cauza pandemiei de coronavirus. Anuntul a fost facut de directorul executiv al primei ligi italiene de fotbal, Luigi De Siervo, la televiziunea publica, informeaza Agerpres . In lupta contra infectarii cu Covid-19, guvernul italian a respins…

- Franciza „Star Trek” va cuprinde, pentru prima data, personaje care sunt non-binare si transgender, a anuntat CBS, precizand ca acestea vor debuta in al treilea sezon al „Star Trek: Discovery”, informeaza Variety, potrivit news.ro.Citește și: DOCUMENTE EXPLOZIVE - Apa pretins potabila de la fantanile…

- Activitatile de productie cinematografica sunt definite ca facand parte din categoria serviciilor cu potential mediu-ridicat de raspandire a infectiei cu SARS-CoV-2, o serie de actiuni speciale fiind prevazute in Ordinul privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus si pentru asigurarea…

- Sinișa Mihajlovic, antrenorul Bolognei, s-a infectat cu COVID-19. Din vara trecuta, sarbul de 51 de ani se lupta sa scape de leucemie. Cazurile de coronavirus reincep sa apara și in Serie A. Bologna a intrat in stare de alerta pentru ca Sinișa Mihajlovici a ieșit pozitiv! Anunțul facut azi ingrijoreaza,…

- Dupa doua decenii de la premiera in cinematografe, „Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” a depasit pragul de 1 miliard de dolari incasari, relateaza Variety, potrivit News.ro.Citește și: FOTO Inedit: o stanca din Islanda are forma unui elefantPrimul lungmetraj din franciza a inregistrat…