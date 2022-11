Stiri pe aceeasi tema

- Romania si-a propus o tinta de 1% din PIB pentru investitii in proiecte de cercetare-dezvoltare in perioada 2022-2027, tinta care nu ar putea fi atinsa fara contributia fondurilor private, potrivit unei analize KPMG.

- Sala de sport noua in campusul Universitații ”Valahia”! Vestea excelenta pentru studenți este data de primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan: ”Compania Naționala de Investiții a emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru prima sala de sport din interiorul campusului universitar targoviștean”.…

- „Ma bucur sa particip la aniversarea pe care dumneavoastra ati organizat-o in aceasta seara, meritand acest moment si sunt convins ca Ernst&Young va face istorie si in urmatorii 30 de ani. Practic am sosit aici de la o alta activitate, unde o alta organizatie de business, este vorba de Topul Firmelor…

- Victor Slav ne-a vorbit deschis despre greșelile facute in afaceri intr-un interviu pentru revista VIVA! De-a lungul timpului, fostul prezentator de la meteo a facut mai multe investiții. La un moment dat, acesta iși deschisese o florarie cu Anda Adam, fosta lui iubita, insa business-ul nu a mai mers.…

- Dorin Cioaba, autoproclamatul „rege” internațional al romilor, anunța ca va relua solicitarea catre conducerea Indiei, de a recunoaște minoritatea roma, ca aparținand poporului indian, astfel incat „sa aiba cine sa ne reprezinte la nivel internațional”, noteaza turnulsfatului.ro. Fii la curent…

- CRBL este unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi din țara. A devenit cunoscut cu mai mulți ani in urma, atunci cand a facut parte din trupa SIMPLU. De atunci, acesta a ramas in atenția camerelor de luat vederi și a avut o mulțime de proiecte prin care a reușit sa caștige aprecierea fanilor. In…

- Ucrainenii din Zaporojie sunt speriați și traiesc cu gindul ca in fiecare minut ar putea aparea o tragedie. Ei se tem ca autoritațile nu ii vor putea avertiza la timp și ca in randul populației se va raspandi o psihoza.

FOTO| Planuri mari pentru sistemul educațional din Cugir: Investiții de peste 50 de milioane de lei, pana in anul 2023 Primaria orașului Cugir are planuri mari pentru sistemul educațional,…