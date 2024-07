Francisc Oscar Gal, noul secretar de stat de la Ministerul Muncii

Stiri pe aceeasi tema

- Francisc Oscar Gal din Alba Iulia, numit secretar de stat la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale Francisc Oscar Gal din Alba Iulia a fost numit secretar de stat la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Decizia pentru numirea acestuia a fost emisa de prim-ministrul Marcel Ciolacu pe 3 iulie.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care salariatii au desfasurat activitati incadrate in grupa a II-a de munca, unui stagiu de cotizare in conditii speciale de munca, produce efecte sub aspectul majorarii punctajelor lunare…

- Apelul de proiecte competitiv ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilitați” a fost relansat pentru a treia oara de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, proiect ce ar putea deschide calea catre dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilitați din cadrul Direcțiilor…

- Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu da asigurari ca pensiile aferente lunii mai se platesc inainte de Paște. Acest lucru a devenit posibil in contextul in care, la solicitarea premierului Marcel Ciolacu, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a inițiat un proiect de Hotarare de Guvern și un…

- La solicitarea premierului Marcel Ciolacu, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a initiat un proiect de Hotarare de Guvern si un Memorandum pentru ca plata pensiilor sa poata fi facuta inaintea sarbatorilor pascale.Executivul a aprobat, in sedinta de joi, cele doua acte normative care asigura…

- Pensiile aferente lunii mai se platesc inaintea sarbatorilor pascale! ”Pensiile aferente lunii mai se platesc inaintea sarbatorilor pascale! Un gest firesc de respect fața de seniorii Romaniei inaintea celei mai mari sarbatori a creștinatații!”, transmite ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona…

- Persoanele fizice pot angaja și plati legal personal pentru activitațile casnice, ceea ce constituie o premiera pe piața muncii, anunța Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Platforma electronica destinata beneficiarilor și prestatorilor de activitați casnice, care introduce un concept nou pe…

- Legea inițiata de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale și adoptata de Parlament a fost promulgata astazi prin decret de catre Președintele Romaniei. „Legea a fost gandita sa imbunatațeasca protecția beneficiarilor atat in privința standardelor pe care furnizorii de servicii sociale trebuie sa…