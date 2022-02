Francis On My Mind lansează piesa Speed Of Light, însoțită de videoclip Primele sale piese, „On My Mind”, „Never Be The Same” și „Summer” au fost ascultate pe platformele de streaming din țari precum Polonia, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia, și SUA, intrand in unele dintre cele mai mari playlist-uri ale genului muzical. Francis On My Mind este printre primele artiste adolescente care abordeaza acest gen in Romania. Cu amestecul sau de romantism cu muzica electro-pop, Francis On My Mind este, cu siguranța, un nume ce va atrage atenția celor pasionați de muzica izvorata din suflet, mai ales datorita faptului ca tanara artista compune muzica și studiaza pianul.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin a CS Minaur are șansa sa demonstreze ca are valoare. Are șansa sa faca suporterii baimareni și nu numai sa mai creada in faptul ca se poate face performanța fara a avea in echipa „vedete”. Finalul lunii martie ne va arata de ce suntem in stare. Așteptam la meciul din Baia Mare…

- Formația Zdob și Zdub și Orchestra Fraților Advahov se pare ca nu se prea bucura de popularitate. Cele mai mari case de pariuri din lume deja au anunțat primele rezultate preliminare din cadrul concursului Eurovision, transmite Știri.md.Potrivit eurovisionworld.com, cele mai multe pariuri…

- Alte 6199 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 726 de cazuri in regiunea transnistreana, informeaza Noi.md Din numarul total de cazuri, 54 sint asociate cu contact in afara țarii: 14 - Romania, 10 - Ucraina, 8 - Rusia, 4 - Italia, 4 - Germania,…

- Spania și Suedia (revenire incredibila în fața Norvegiei) s-au calificat în semifinalele Campionatului European de handbal masculin, în urma rezultatelor înregistrate marți în Grupa Principale II.Norvegia a condus cu 23-20, dar Suedia a avut o revenire de senzație în…

- Asociația Industrii Creative, organizator al Classix Festival, cu sprijinul partenerului principal al ediției 2022, Kaufland Romania, lanseaza programul de masterclass-uri Classix in Art. 10 cursuri de maiestrie susținute de muzicieni din Norvegia, Polonia, Romania, Suedia, Insulele Feroe și Germania…

- Franța, Danemarca, Muntenegru (I), Spania, Suedia și Norvegia (II) au obținut victorii, joi, în primele meciuri din Grupele Principale ale Campionatului European de handbal masculin din Ungaria și Slovacia.Rezultatele înregistrate joi:​Grupa Principala I:Muntenegru vs Croația…

- ​Înainte de a se întâlni cu partenerii de Coaliție de la PNL și UDMR, pentru a discuta despre problema facturilor la energie, liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca are „o parere personala” în acest caz. „Nu e admis sa liberalizezi prețul în plina pandemie”,…

- Ultimele doua partide din sferturile CM de handbal feminin, de miercuri, au stabilit confruntarile din semifinalele competitiei, care vor avea loc vineri, intre Franta - Danemarca si Norvegia - Spania, conform news.ro Primele doua sferturi de finala au avut loc marti, intre Danemarca-Brazilia…