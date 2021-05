Francis On My Mind lanseaza „Circle of Love” (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Compusa de catre cei doi artiști care formeaza Las Olas, piesa „Angel” imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte și reda povestea unei iubiri pierdute. Pana in prezent, duo-ul Las Olas a lansat remake-uri ale unora dintre cele mai iubite single-uri din lume, precum „I Will…

- La un an de la ultima colaborare, JUNO și JO lanseaza o noua piesa, care arata o alta latura a poveștii. Povestea piesei „Ma mai ia” este indreptata catre momentele de dupa o desparțire. Mai exact, momentele cand iți vine sa iți suni fostul partener, sa ii spui ca ți-a lipsit. „Suntem foarte recunoscatori…

- Demi Lovato a anunțat ca o sa lanseze un album nou-nouț in doua saptamani. Artista in varsta de 28 de ani a facut dezvaluirea asta in cadrul unei intalniri pe Clubhouse. Albumul se va numi Dancing With the Devil: The Art of Starting Over și va aparea pe 2 aprilie. Titlul original trebuia sa fie... View…

- Justin Bieber se pregateste de lansarea albumului „Justice”, de pe care ne-a prezentat single-ul „Hold On”. Single-ul „Hold On” va fi inclus pe cel de-al saselea album al artistului, „Justice”, alaturi de melodii precum „Holy” (feat. Chance The Rapper), „Lonely” cu Benny Blanco sau „Anyone”. In videoclipul…

- Instagram a lansat astazi o noua funcție. Aceasta se numește Instagram Live Rooms și va permite live-uri cu cel mai patru persoane, dublu fața de posibilitațile de acum. „Astazi, va prezentam Live Rooms, oferindu-va posibilitatea de a intra in direct pe Instagram cu maximum trei persoane. Anterior,…

- Alexandra Stan lanseaza un nou single in limba romana, „Aleasa”, la un an distanța de hitul „Obsesii”, melodie care se regasește in continuare in topul celor mai difuzate piese din Romania. Aceasta este prima piesa pe care Alexandra Stan o lanseaza dupa experința SURVIVOR ROMANIA, artista lansand și…

- ANTONIA revine cu single-ul ”Dinero”, o piesa latino in engleza și spaniola, in colaborare cu Yoss Bones, o artista rap din Mexic. „Am lucrat pentru ”Dinero” cu Alex Parker și Marius Dia, cei care au facut și ”Matame”, și le mulțumesc, sper sa aiba și aceasta piesa cel puțin succesul celeilalte. Yoss…

- Gino Manzotii și DJ Maxx lanseaza cea de-a treia piesa a proiectului dance, in colaborare cu Soundland, ”Back home”. Beat-urile puternice, vibe-ul de club și vocea puternica reprezinta mixul perfect pentru o petrecere reușita, in care dansul este elementul central. Featuring-ul cu Soundland da o nota…