- Vince Reffet, in varsta de 36 de ani, era cunoscut pentru reusita sa din 2017 cand a patruns intr-un avion aflat in zbor, dar si pentru ca s-a lansat de pe cel mai inalt turn din lume, Burj Khalifa (828 metri) din Dubai si zborul alaturi de un A380 al companiei Emirates sau de Patrouille de France in…

- Crima odioasa in orasul rus Ekaterinburg. Trei tineri au murit dupa ce au fost impuscati vineri noaptea in apartamentul unui barbat care i-a invitat in ajun la o petrecere. Individul, care este principalul suspect de crima, si-a pus capat zilelor.

- In Statele Unite au murit in acest an, in timpul pandemiei, cu aproape 300.000 mai multi oameni decat ar fi fost de asteptat pe baza tendintelor istorice, cel putin doua treimi dintre aceste decese avand drept cauza COVID-19, indica un raport guvernamental dat publicitatii marti,

- O femeie in varsta de 45 de ani a murit, luni, intr-un cabinet medical privat din Ploiesti in timpul unei inrterventii medicale de intrerupere a sarcinii. Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Supranumit “monstrul din Simeria”, un barbat de 67 de ani care și-a snopit in bataie concubina, a fost condamnat. Chiar daca femeia a fost lovita rau cu o bata și a murit a doua zi, raportul autopsiei arata ca ea s-a stins ... The post Barbatul care și-a batut cu bestialitate iubita a fost condamnat.…

- Anunțul decesului a fost facut de formațiunea politica, printr-un mesaj postat pe Facebook. „Familia umanista a pierdut astazi un om deosebit ... The post Un candidat la șefia CJ a murit in timpul unei intalniri electorale appeared first on Renasterea banateana .

- O profesoara de istorie la un colegiu din Argentina, care suferea de simptome persistente ale infectiei cu noul coronavirus, a murit in timpul unei lectii pe ZOOM. Profesoara s-a simtit brusc rau si si-a pierdut cunostinta in timp ce studentii incercau sa cheme o ambulanta.

- Cel putin 14 persoane au murit in timpul traversarii de catre uraganul Laura a statelor Louisiana si Texas, in sudul Statelor Unite, iar mii de gospodarii au ramas fara electricitate, potrivit autoritatilor si presei locale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Guvernatorul Louisianei John Bel…