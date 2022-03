Stiri pe aceeasi tema

- Revelația delegației Romaniei la Jocurile Olimpice la natație, David Popovici, a facut legea la Campionatul Național de Natație in bazin de 50 de metri, desfașurat la Bacau. Sportivul a cucerit 4 titluri de campion, dupa ce și-a demolat concurența in probele de 50 m, 100 m, 200 m și 400 de metri liber.…

- In ziua de 19 Februarie 1876 s-a nascut la Hobița, com. Peștișani, Gorj, Romania genialul sculptor roman Constantin Brancuși, membru post-mortem al Academiei Romane; (d. 16 martie 1957 la Paris, Franța). Francezii și americanii il desemneaza, cel mai adesea, doar prin numele de familie, pe care…

- Eduard Novak, 45 de ani, ministrul Sportului in Romania, l-a laudat pe maghiarul Shaoang Liu, 23 de ani, patinator de viteza cu tata chinez, care a adus duminica, 13 februarie, la Beijing, prima medalie de aur individuala a Ungariei din istorie la Jocurile Olimpice de Iarna, a notat Gazeta Sporturilor…

- Dupa un curs de orientare in cariera cand era inca inginer in Paris, Magda Roaita și-a dat seama ca iși dorește și ea sa-i ajute pe alții sa iși gaseasca locul de munca ideal. Acum ghideaza francezi și romani de toate varstele sa afle ce job li se potrivește. Magda Roaita este de patru ani consilier…

- Românii Viorel Palici si Luisa Maria Rasina s-au clasat pe podium, vineri, la Campionatele Mondiale de duatlon de iarna din Andorra, informeaza Agerpres.Palici a cucerit argintul la categoria Elite (01:48:21), încheind în urma italianului Franco Pesavento (01:46:12), dar înaintea…

- Și ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de Ucraina.„Voi calatori…

- Schioarea Coronei Brașov, Ania Caill, nu va merge la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Asta in ciuda faptului ca Romania a primit de la Federația Internaționala un loc in plus la schi alpin. In plin conflict cu Ania Caill și mai ales cu antrenorul ei, Ioan Achiriloaie, Federația Romana de Schi…

- Ania Monica Caill, 26 de ani, sportiva crescuta in Franța, care concureaza pentru Romania, a atras anterior atenția ca care e ocolita din lotul pentru Jocurile Olimpice de Iarna 2022, iar acum a anunțat ca nu a fost luata in calcul la preinscrierile pentru JO. „Nu sunt pe lista pentru Olimpiada de la…