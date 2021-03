Stiri pe aceeasi tema

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat 260 de polițiști…

- Peste 100 de persoane, SANCȚIONATE de polițiștii din Alba, pentru nerespectarea masurilor de protecție anti-COVID, in ultimele 24 de ore Polițiștii din Alba au depistat și sancționat 112 persoane care nu au respectat masurile de protecție individuala, doua care nu au respectat restricțiile de deplasare…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat,…

- Ziarul Unirea Acțiuni anti-COVID in Alba: O persoana care plecat din carantina și 144 de persoane care nu au respectat masurile de protecție individuala sancționați de polițiști Peste 4.000 de persoane din Alba au fost verificate de polițiști in cadrul acțiunilor anti-COVID din județ, 144 de persoane…

- AMENZI… In ultimele 24 de ore, 20 de vasluieni care nu au respectat masurile de protectie individuala au fost sanctionati de politisti cu amenzi in valoare de 3.750 lei. Alte 15 de persoane, care nu au respectat interdictiile privind deplasarea sau libera circulatie, au primit sanctiuni in cuantum de…