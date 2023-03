Francezii se răscoală împotriva creșterii vârstei de pensionare Protestatarii suparati pe presedintele Emmanuel Macron si pe planul sau de crestere a varstei de pensionare s-au incaierat joi cu politia, au aruncat cu sticle incendiare, pietre, petarde si artificii, au vandalizat magazine, au blocat accesul la un terminal de aeroport, s-au asezat pe sinele de tren, iar atmosfera a devenit deosebit de tensionata in cursul serii la Paris. In aceasta a noua zi de mobilizare, participarea la mitinguri a batut recorduri in mai multe orase. Blocajele s-au inmultit, iar atmosfera a devenit deosebit de tensionata la Paris. Ministrul de Interne Gerald Darmanin a anuntat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- 1,08 milioane de persoane din toata Franța au participat la protestele fața de reforma pensiilor susținuta de președintele Emmanuel Macron, potrivit cifrelor Ministerului de Interne. Datele sindicatelor estimau peste 3 milioane de oameni, potrivit BBC și AFP. Presa franceza relateaza ca violențele s-au…

- Protestatarii suparati pe presedintele Emmanuel Macron si pe planul sau de crestere a varstei de pensionare s-au incaierat joi cu politia, au aruncat cu sticle incendiare, pietre, petarde si artificii, au vandalizat magazine, au blocat accesul la un terminal de aeroport, s-au asezat pe sinele de tren,…

- Protestele și grevele escaladeaza in Franța dupa ce președintele Macron a ales sa adopte reforma controversata a pensiilor fara un vot in Parlament. Vineri, circa 200 de persoane au blocat pentru scurt timp o autostrada de langa Paris, angajații din rafinarii amenința ca nu vor relua lucrul pana nu…

- Ministrul francez de interne, Gerald Darmanin, a declarat vineri dimineata la postul RTL ca politia a facut 310 arestari in toata Franta, dintre care 258 la Paris, in urma incidentelor violente care au izbucnit joi seara dupa ce guvernul a anuntat ca isi asuma raspunderea pentru legea pensiilor, relateaza…

