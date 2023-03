O treime din francezi renunta la unele produse de igiena. Unii fac duș fara sapun, iar alții se spala pe dinți fara pasta. Cauza este nesiguranța economica. Francezii isi rationalizeaza și articolele pentru perioada menstruala sau nu mai folosesc deodorant. Francezii se tem de saracie Conform unui studiu, publicat recent, precaritatea igienei este tot mai […] The post Francezii renunta la produsele de igiena. Unii fac duș fara sapun și se spala pe dinți fara pasta. Care este motivul first appeared on Ziarul National .