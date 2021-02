Stiri pe aceeasi tema

- Doua incendii aparent accidentale au distrus vineri cel putin doua corturi fara a face victime in doua tabere de migranti de pe insula Lesbos si din Grecia continentala, in timp ce conditiile de cazare sunt denuntate de mai multe ONG-uri, potrivit unor surse concordante, noteaza AFP. In Lesbos,…

- Preparatele rapide au devenit din ce in ce mai cautate, mai ales ca societatea in care traim a devenit foarte alerta, modernizata, și in lipsa de timp. Secolul vitezei ne invața cum sa ne facem poftele culinare, in mai puțin de 10 minute!

- Ce masca te proteajeaza mai mult, cat trebuie sa filtreze, cum esti sigur ca masca pe care o poti filtreaza bine, sa porti o masca sau doua masti? Despre toate aceste lucruri vorbim de luni de zile.

- "Exista pericolul ca cei care au trecut prin boala sau au facut vaccinul anti-Covid sa se infecteze, pentru ca vorbim de tulpini care isi modifica structura, tulpini noi de virus care ameninta ca fiind o noua provocare pentru urmatoarea perioada. Daca vorbim insa de tulpina care a circulat pana acum,…

- Luna dicteaza cand cresc și cand se retrag mareele, dar ne poate afecta și somnul. Pe masura ce se apropie o Luna plina (urmatoarea - pe 27 februarie), vom observa ca oamenii se duc la culcare mai tarziu și dorm mai puțin, conform unui studiu publicat saptamana trecuta in revista „Science Advances”…

- Ingrediente pentru cozonacul lui chef Catalin Scarlatescu 250 g zahar 1 kg faina 450 g lapte 60 g drojdie 5 oua 300 g unt belgian 500 g nuca 150 g ciocolata belgiana 200 g rahat 30 g coaja de lamaie 30 g portocala confiataCum se prepara cozonacul lui Chef ScarlatescuSe…

- Profesorul de sanatate publica, Razvan Cherecheș, de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, a explicat modul în care funcționeaza vaccinul cu ARN mesager de la Pfizer și Moderna. Într-o postare pe Facebook,…

- Cercetarile de piața indica o prezența la vot de 37%. Acest procent poate varia in sus, dupa necesitați. PSD va fi puțin tras in sus. PNL va fi puțin tras in jos. Astfel incat sa ocupe poziția a doua. USR va fi tras in sus. Klaus Iohannis il va desemna candidat de premier pe Siegfried Mureșan. Va…