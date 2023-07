Stiri pe aceeasi tema

- In Franța, sute de mii de oameni au ieșit din nou, marți, pe strazi impotriva reformei pensiilor, contestata de mai bine de cinci luni, informeaza Rador.Sindicatele susțin ca 900.000 de persoane au participat la manifestațiile organizate in peste 250 de localitați. Ca de fiecare data, cifrele autoritaților…

- Marele bulevard din Paris, Champs Elysee a fost transpormat intr-o impresionanta sala de clasa cu o suprafata de 6.600 de metri patrati. Peste 5000 de francezi au luat loc in banci pentru a participa la o dictare in aer liber.

- Actiuni violente ale unor grupuri de ”black bloc” au patat manifestatii organizate de sindicate la Lyon, iar ciocniri aveau loc luni, de 1 Mai, la manifestatii la Paris si Nantes, in timp ce Rassemblement national (RN, extrema dreapta) a organizat o ”Sarbatoare a Natiunii” la Havre, unde Marine Le Pen…

- Aproape un milion de francezi, din care peste 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Poliția franceza s-a ciocnit cu anarhiști imbracați in negru la Paris și in alte orașe mari in timpul protestelor organizate de sindicate impotriva creșterii varstei de pensionare de catre președintele Emmanuel Macron. Muncitorii s-au alaturat mitingurilor de Ziua Muncii din intreaga Europa. In capitala…

- Un grup de protestatari a intrat joi (20 aprilie) in birourile operatorului bursier de acțiuni Euronext din districtul de afaceri La Defense din Paris, spunand ca marile companii trebuie sa plateasca pentru a finanța pensiile, ca parte a protestelor mai ample impotriva creșterii nepopulare a varstei…

- Sunt noi proteste violente la Paris, din cauza legii pensiilor. Protestatarii nervoși au luat cu asalt sediul Bursei din capitala Franței și au intrat cu torțe aprinse in cladire. Se intampa in contextul in care Franța este afectata astazi de o greva generala pe caile ferate.

- Protestele violente continua in Franta, asta in timp ce presedintele Emmanuel Macron insista ca proiectul care prevede majorarea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani va intra in vigoare in aceasta toamna.