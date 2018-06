Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 la suta dintre cetatenii francezi sunt nemultumiti de activitatile Administratiei Emmanuel Macron pentru protectia mediului inconjurator, arata un sondaj efectuat de Institutul francez de sondare a opiniei publice (IFOP), citat de sotidianul Le Figaro.

- Turcia a suspendat acordul cu Grecia privind readmisia imigrantilor extracomunitari, ca reactie la decizia justitiei elene de eliberare a patru militari turci implicati in complotul din iulie 2016, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Romania trebuie sa aiba o strategie coerenta si eficienta in domeniul protectiei mediului, a declarat joi presedintele Klaus Iohannis, care a precizat ca desfiintarea intempestiva a timbrului de mediu a adus prejudicii pe termen lung. "Romania trebuie sa aiba o strategie coerenta si eficienta…

- Pe 1 mai va fi lansat concursul de proiecte, idei sau solutii inovatoare in domeniul eficientei energetice si protejarii mediului inconjurator, care a ajuns la a III-a ediție, competitiela care poate sa se inscrie orice persoana fizica sau juridica din Romania, respectiv comune, municipalitati, ...

- Incep inscrierile in competitia E.ON Energy Globe Award Romania 2018 De la 1 mai a.c., proiectele sau ideile din domeniul eficientei energetice si protejarii mediului pot fi inscrise pe www.energyglobe.ro; Concursul este deschis pentru orice persoana fizica sau juridica din Romania; Marele premiu este…

- Start-up-urile romanești care dezvolta soluții din sectorul energetic și pentru protecția mediului, dar și din domenii precum mobilitatea, securitatea informatica și smart city pot caștiga 30.000 de euro intr-o competiție la nivel european sau premiul cel mare oferit de un acclerator. Competiția PowerUp…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in luna martie actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 406.000 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 270 controale, in urma carora…