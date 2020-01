Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul a fost fotografiat din spațiu, iar poza a devenit distribuita de zeci de mii de romani! Fotografia cu capitala Romaniei a fost realizata de la aproximativ 432 de kilometri inalțime. Imaginea a fost facuta de pe Stația Spațiala Internaționala.Instantaneul a fost facut pe 3 decembrie…

- "Capitala intens luminata a Romaniei, Bucuresti, cu o populatie de aproape 1,9 milioane de locuitori, fotografiata de pe Statia Spatiala Internationala care orbita la 423 kilometri deasupra tarii din estul Europei", se arata in mesajul ce insoteste imaginea publicata la 3 decembrie pe contul oficial…

- Ungaria intentioneaza sa trimita un astronaut in spatiu in 2024, a declarat miercuri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, in cadrul conferintei ministeriale a Agentiei Spatiale Europene desfasurate la Sevilla, transmite MTI. "Va fi o noua ocazie pentru Ungaria de a se dezvolta si de a avansa,…

- Emiratele Unite ar putea dezvolta un program in parteneriat cu NASA, prin care se dorește testarea unor modele de cercetare pentru a crește alimente proaspete in spațiu. Anunțul a fost facut recent de un inalt oficial al NASA, in baza caruia sunt recunoscute eforturile indelungate ale Emiratelor in…

- Astronautii Luca Parmitano si Andrew Morgan au iesit vineri din Statia Spatiala Internationala (ISS) in incercarea de a repara un instrument menit sa detecteze caracteristicile fizice ale particulelor ce alcatuiesc radiatiile cosmice, relateaza EFE. Spectrometrul magnetic alfa (Alpha Magnetic…

- Primul astronaut din Emiratele Arabe Unite și-a fotografiat țara din spațiu. Hazzaa AlMansoori este primul astronaut din Emiratele Arabe Unite. Directorul agentiei spatiale Roscosmos, Dmitri Rogozin, a anuntat ca Rusia si Emiratele Arabe Unite au convenit trimiterea primilor astronauti pe Statia Spatiala…

- Aceasta fotografie inedita prezinta perspectiva din spatiu a lansarii unei capsule Soyuz cu echipaj uman, spre Statia Spatiala Internationala (ISS). Realizata chiar de pe ISS de catre astronauta Christina Koch, membra a Expeditiei 60, fotografia surprinde capsula Soyuz MS-15 in straturile superioare…

- Doi astronauti ai agentiei spatiale americane NASA au efectuat, duminica, o iesire in spatiu de circa sapte ore, pentru inlocuirea unor baterii ale panourilor solare de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), relateaza DPA.