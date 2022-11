Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu luni, 7 noiembrie, in Chișinau va fi dat startul sezonului termic 2022-2023 pentru toți consumatorii din municipiu. Primarul Capitalei susține ca 26 de mii de familii vor primi in acest an compensații din partea Primariei, mai exact 40% din suma din factura. In 2021, 21 de mii de familii…

- Dezvolta-ți echipa la BRAND MINDS – cel mai mare eveniment de business din Europa Centrala și de Est. Invața de la cei mai apreciați experți in business din lume:James Clear, autorul bestsellerului internațional Atomic Habits, te ajuta sa-ți atingi obiectivele prin dezvoltarea de noi obiceiuri; Nassim…

- Csata Orsolya credea, in urma cu doi ani, ca romii saraci nu vor pur și simplu sa-și schimbe viața. A ințeles, in timp, ca de fapt cei mulți nici nu au cum. Dupa incendiul din 2021 care a distrus casele romilor saraci din Miercurea Ciuc, „tanti Orsolya” a inceput sa se ocupe direct de viața celor mai…

- Romania și-ar putea majora Produsul Intern Brut cu 10% pana in 2050, generand 575 miliarde de euro adițional de-a lungul acestei perioade, prin creșterea economiilor și redicționarea aces-tora catre investiții profitabile, potrivit unei analize McKinsey&Company. Aceasta analiza a fost realizata…

- La iarna, cateva mii de studenți din București ar putea invața de acasa. Facultatea de Litere a anunțat deja ca, din cauza scumpirilor la gaze și energie, numeroase cursuri vor fi online din decembrie pana in martie.Și alte facultați vor lua aceeași decizie dupa ce conducerea Universitații a anunțat…

- Patru liceeni din Slatina au fost premiați la un concurs gastronomic la Mamaia. Modul cum au preparat peștele a fost apreciat de un juriu internațional, președinte fiind un bucatar care a lucrat pentru regina Elisabeta a II-a.

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu transmite ca toți elevii care invața intr-o alta localitate decat cea de domiciliu au asigurat decontul transportului intre domiciliu și școala, separat de bursele sociale sau de merit.

- Sali de clasa și condiții ințepenite in trecut, toalete insalubre și șubrezite ramase in urma civilizației inseamna pentru elevii de la marginea satului Stamate „la școala".Școala Nr. 2 din Stamate, școala „din vale", cum le este cunoscuta localnicilor, este frecventata de ...