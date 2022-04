Stiri pe aceeasi tema

- Greenpeace Romania, alaturi de alte 11 organizatii civice participa, sambata, la un protest comun de sustinere pentru Ucraina, organizat in Capitala pe traseul Piata Victoriei - Ambasada Rusiei la Bucuresti. "Razboiul din Ucraina este ultimul lucru de care aveam nevoie in cursa noastra contracronometru…

- Incidentul a avut loc la inceputul dupa-amiezii, in sudul capitalei, potrivit politiei."Un barbat a fost arestat si (...) se afla in prezent in detentie. Ancheta este in curs", a anuntat politia irlandeza.Imagini difuzate pe retelele sociale arata cum un camion mare, avand pe el logoul unei intreprinderi…

- Muzeul de ceara Grevin din Paris a retras de la expozitie statuia care il infatiseaza pe liderul de la Kremlin, in semn de protest fata de invazia rusilor in Ucraina. Statuia liderului de la Kremlin a fost retrasa de la expozitia Muzeului de ceara de la Paris, pana la noi ordine, in semn de protest…

- In ziua de 19 Februarie 1876 s-a nascut la Hobița, com. Peștișani, Gorj, Romania genialul sculptor roman Constantin Brancuși, membru post-mortem al Academiei Romane; (d. 16 martie 1957 la Paris, Franța). Francezii și americanii il desemneaza, cel mai adesea, doar prin numele de familie, pe care…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca PNL nu va crește in sondaje cata vreme e condus de Florin Cițu. Cristoiu comenteaza cel mai nou sondaj CURS, in care PNL se situeaza pe locul 3 in intenția de vot. Cristoiu spune ca scaderea in sondaje a PNL e accelerata și de guvernarea alaturi de PSD, pentru…

- Doi cerșetori romani fac senzație la metroul din Paris. Ei au fost filmați de mai mulți trecatoriImaginile cu cei doi au devenit virale pe rețelele de socializareCele mai multe comentarii sunt pozitive iar cei doi primesc bani și apreciere de la trecatori pentru prestația lor

- Doi cerșetori romani fac senzație la metroul din Paris. Ei au fost filmați de mai mulți trecatoriImaginile cu cei doi au devenit virale pe rețelele de socializareCele mai multe comentarii sunt pozitive iar cei doi primesc bani și apreciere de la trecatori pentru prestația lor

- ”Nu putem exclude acest lucru”, a declarat ministrul de Interne Nancy Faeser pentru saptamanalul Die Zeit, informeaza News.ro.Oficialul german a precizat ca o blocare a platformei de socializare ar fi grava si in mod clar o ultima solutie, in cazul in care toate celelalte opțiuni ar fi epuizate.Faeser…