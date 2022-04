Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 24 aprilie 2022 se desfașoara turul al doilea, cel decisiv, in care se alege președintele Franței. Cei doi candidați sunt Emmanuel Macron și Marine Le Pen. Peste 3000 de cetațeni francezi urmeaza sa voteze, la 24 aprilie, pe teritoriul Romaniei. Secțiile de vot din Romania funcționeaza la…

- Francezii din Romania isi aleg duminica presedintele, exprimandu-și votul in sectii amenajate la Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi. Sectii de votare sunt la Ambasada Frantei din Bucuresti, la Institutul Francez din Cluj-Napoca si la Institutul Francez din Iasi. Potrivit Agerpres, dupa primul tur de scrutin, …

- Președintele in exercițiu Emmanuel Macron este favorit pentru un nou mandat, insa scorul sondajelor este strans, iar candidata extremei-drepte Marine Le Pen are o șansa mai mare ca niciodata de a caștiga, scriu Le Monde și Reuters. Francezii merg azi la urne pentru a-și alege președintele. Votul va…

- Francezii din Romania isi aleg duminica presedintele si pot sa isi exprime votul in sectii amenajate la Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost considerat mai convingator decat candidata de extrema dreapta Marine Le Pen in dezbaterea televizata de miercuri seara, inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale care va avea loc duminica, potrivit unui sondaj de opinie citat de Reuters.…

- In perioada 13-16 aprilie s-a desfașurat la Timișoara ediția 2022 a Hexagonului Facultaților de Drept, cel mai prestigios concurs studențesc național in domeniul dreptului, organizat anual intre echipele facultaților de drept ale Universitații din București, Universitații „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,…

- Bolt Food a premiat restaurantele partenere din București și Cluj-Napoca, in cadrul Bolt Food Restaurant Awards 2021. Premiile se acorda restaurantelor mai ales pentru meritele gastronomice. Campania este lansata in țarile și orașele in care Bolt Food este prezent cu serviciile sale de cel puțin un…

- Ministrul francez al Fortelor Armate, Florence Parly, efectueaza, miercuri si joi, o vizita la Bucuresti, prilej cu care va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca si ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, anunta Ambasada Frantei.