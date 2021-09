Stiri pe aceeasi tema

- Franța va imuniza cu o a treia doza de vaccin anti-COVID persoanele varstnice și vulnerabile, campania de rapel urmand sa aiba loc in septembrie. Anunțul a fost facut de președintele Emmanuel Macron.

- Franța va imuniza cu o a treia doza de vaccin anti-COVID persoanele varstnice și vulnerabile, campania de rapel urmand sa aiba loc in septembrie. Anunțul a fost facut de președintele Emmanuel Macron.

- Francezii au ieșit sambata pe strazi pentru a protesta, in special la Paris si Marsilia, fata de extinderea permisului de sanatate si a vaccinarii obligatorii pentru unele profesiuni, intre care personalul medical, a relatat AFP, preluata de news.ro.Este al doilea weekend consecutiv in care mii de oameni…

- Mii de francezi protesteaza la aceasta ora in Paris impotriva introducerii vaccinarii obligatorii, transmite Reuters. Violente la Paris. Mii de francezi protesteaza impotriva restrictiilor si a vaccinarii obligatorii Violente la Paris. Mii de francezi protesteaza impotriva restrictiilor si a vaccinarii…

- Daca inițial erau intre 500 și 600 de francezi, ulterior numarul acestor a crescut, ajungand la aproximativ 1000 de persoane. Oamenii au ieșit, astazi, in strada in orașul in orașul Rouen, revoltații fiind de restricțiile pe care președintele Emmanuel Macron și guvernul de la Paris vor sa le impuna.…

- Intre 500 și 600 de francezi au ieșit, astazi, in strada in orașul in orașul Rouen, revoltații fiind de restricțiile pe care președintele Emmanuel Macron și guvernul de la Paris vor sa le impuna. Vorbim despre obligativitatea de vaccinare a personalului medical.Oamenii numesc certificatul de vaccinare,…

- Francezii au ignorat din nou urnele, duminica, în turul al doilea al alegerilor regionale, marcat de un esec al extremei-drepte conduse de Marine Le Pen si al formatiunii lui Emmanuel Macron, si permitând stângii si dreptei sa revendice o dinamica noua cu zece luni înainte de…

- Francezii au ignorat din nou urnele, duminica, in turul al doilea al alegerilor regionale, marcat de un esec al extremei-drepte conduse de Marine Le Pen si al formatiunii lui Emmanuel Macron, si permitand stangii si dreptei sa revendice o dinamica noua cu zece luni inainte de alegerile prezidentiale,…