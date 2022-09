Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a șaptea luna a invaziei Rusiei in Ucraina, guvernele francez și roman au semnat un acord care ar permite exportul mai multor cereale din Ucraina in Europa și nu numai, a declarat ministrul Transporturilor din Franța, Clement Bon. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia a suspendat reluarea livrarilor de gaze prin gazoductul Nord Strem 1, oprite pe 31 august pentru lucrari de intretinere, afirmand ca a gasit o scurgere de petrol la o turbina. Grupul rus Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze ale Rusiei, nu a mentionat cand ar putea relua livrarile…

- Compania franceza TotalEnergies (TTEF.PA) este implicata in furnizarea de gaz pentru fabricarea combustibilului pentru avioane care ar fi putut fi folosit de armata rusa in Ucraina, prin intermediul participației multinaționalei franceze intr-o societate cu compania rusa Novatek (NVTK.MM), a relatat…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron a denuntat vineri atacul brutal al Rusiei, care a lansat o un razboi in Ucraina din 24 februarie, si a cerut francezilor ”sa accepte sa plateasca pretul libertatii” in fata consecintelor din Europa, transmite AFP cu referire la Agerpres . „Ma gandesc la poporul…

- Razboiul din Ucraina este cel mai periculos moment pentru Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, iar Rusiei nu trebuie sa i se permita sa caștige, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters. Pentru a impiedica Moscova sa reușeasca, NATO și țarile membre…

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie, aflata in mainile rușilor, este tot mai periculoasa, a avertizat marți directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), facand apel la Rusia și Ucraina sa le permita experților sa ajunga in zona pentru a evita un accident nuclear, transmite…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 149. Rusia a pierdut “jumatate” din capacitatea de a spiona in Europa și este pe cale sa faca o pauza operaționala, oferind Ucrainei șansa de a riposta, a declarat șeful serviciilor de informații din Marea Britanie. “Cred ca evaluarea noastra este ca rușilor le va fi din…

- Statele Unite iși vor spori prezența militara in Europa, a declarat președintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anunțate este și prezența a unei brigazi de 5.000 de militari in Romania.