Stiri pe aceeasi tema

- Oponentii reformei vizand cresterea varstei de pensionare din Franta spera sa-si manifeste din nou nemultumirea in acest weekend cu noi proteste, dar autoritațile au interzis orice reuniuni in Place de la Concorde, cea mai mare piata din Paris, precum si pe faimosul bulevard Champs Elysees.

- Oponentii reformei vizand cresterea varstei de pensionare din Franta au vrut sa organizeze in acest weekend noi proteste, dar spectrul unei "radicalizari" a dus la interzicerea oricarei reuniuni in Place de la Concorde, cea mai mare piata din Paris, precum si pe faimosul bulevard Champs Elysees.

- Guvernul francez a ales sa activeze articolul 49.3 al Constitutiei pentru a adopta reforma pensiilor in Adunarea Nationala fara vot. Manifestatii s-au adunat in piata Concorde, aproape de Adunarea Nationala, cu turnul Eiffel in plan departat, pentru a protesta dupa ce prim-ministrul francez, Elisabeth…

- Politia franceza a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa cateva mii de persoane care s-au adunat spontan, joi seara, in Place de la Concorde din Paris, pentru a protesta fata de reforma pensiilor, dupa ce guvernul presedintelui Emmanuel Macron a anuntat ca isi va asuma raspunderea si nu va mai…

- Primele incidente la protestele din Paris. Francezii au inceput sa iasa din nou in strada pentru a manifesta impotriva Legii pensionarii. Senatul a votat proiectul in noaptea de miercuri spre joi. Sindicatele estimeaza ca si azi vor demonstra peste un milion de oameni.

- Capitala Franței a dat in clocot. Protestatarii s-au ciocnit cu poliția in cele mai violente manifestații de la inceputul anului.Protestatarii au distrus mașini și au incendiat cauciucuri pe strazile impanzite de scutieri. Oamenii legii au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa.„Manifestațiile…

- 756.000 de persoane s-au alaturat acțiunilor de protest impotriva reformei pensiilor, care au avut loc in zeci de orașe din Franța, au declarat pentru BFMTV reprezentanți ai Ministerului de Interne al țarii. Cea mai masiva acțiune a avut loc la Paris, la care au participat 57 de mii de oameni. Ample…

- Este a doua zi de mobilizare sociala la nivel național, pentru care au fost autorizate peste 250 de manifestații. Principalele nemulțumiri sunt creșterea treptata a varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani și majorarea perioadei de cotizare la 43 de ani.