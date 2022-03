Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in judetul Constanta. O victima.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina luni in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme la un sens giratoriu din Agigea.Unul dintre autoturisme…

- FMI avertizeaza ca, desi este prea devreme pentru a se contabiliza impactul total al razboiului din Ucraina si al sanctiunilor financiare impuse Rusiei, ”consecintele economice sunt deja foarte grave”. ”Sanctiunile impotriva Rusiei vor avea un impact substantial asupra economiei globale”, mai susțin…

- Speriați de razboiul din Ucraina, tot mai mulți romani cumpara euro și dolari in aceasta perioada. Unele case de schimb au inceput sa duca lipsa de valuta, iar bancile au impus plafoane la vanzarile catre clienți.

- Orașul Trosteaneț din regiunea Sumi a fost ocupat de ruși. Dmytro Zhyvytskyy, șeful administrației regionale, a spus ca localitatea este pe punctul unei catastrofe umanitare, potrivit The Kiev Independent. Acum soldații ruși ar controla o stație de ambulanța și nu permit medicilor sa mearga la apeluri,…

- Președintele romaniei a declarat ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina și ca țara beneficiaza de cele mai ample garanții de securitate posibile. In plus, Klaus Iohannis a spus ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța lui sau a familiei sale. Dragi romani, Știu ca…

- Ambasada Frantei la Kiev i-a sfatuit pe cetatenii francezi din Ucraina sa aiba rezerve de apa, hrana si imbracaminte calduroasa in aceasta perioada, in care exista amenintarea unui eventual atac al Rusiei, anunța news.ro. “Va recomandam sa pregatiti rezerve de apa, de hrana si imbracaminte…

- China va trebui sa suporte "anumite costuri" in cazul unei interventii militare ruse in Ucraina, a avertizat duminica Jake Sullivan, consilierul pentru Securitate Nationala al presedintelui SUA, Joseph Biden.

- Agentiile de informatii americane nu exclud ca Rusia ar putea opta "pentru fabricarea unui pretext pentru o invazie, inclusiv prin activitati de sabotaj si operatiuni informationale, acuzand Ucraina ca pregateste un atac iminent impotriva fortelor ruse din estul Ucrainei", a avertizat joi seara Jake…