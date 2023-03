Francezii au reluat sâmbătă protestele declanşate din cauza nemulţumirii legate de o nouă lege a pensiilor Tulburarile sociale tot mai mari, combinate cu gunoaiele care se aduna pe strazile Parisului, dupa ce lucratorii refuzati s-au alaturat actiunii, l-au lasat pe presedintele Emmanuel Macron expus la cea mai grava provocare la adresa autoritatii sale de la asa-numitele proteste ”Gilets Jaunes” (vestele galbene) din decembrie 2018. Aproximativ 37% din personalul operational de la rafinariile si depozitele TotalEnergies, la locatii care includ Feyzin, in sud-estul Frantei, si Normandia sunt in greva sambata, a declarat un purtator de cuvant al companiei. Intre timp, grevele continua la caile ferate.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

