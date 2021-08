Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica, compania care opereaza Centrala Nucleara din Cernavoda, a anuntat, sambata seara, ca reactorul 2 s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National, ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii, fara impact pe partea nucleara. Cele doua unitati de…

- Organizatia care ii reprezinta pe producatorii francezi de sampanie a criticat luni o noua lege adoptata in Rusia, care obliga producatorii straini de sampanie sa isi eticheteze produsul drept "vin spumant", transmite Reuters.

- Antrenorul Dan Petrescu a declarat, luni seara, ca Romania a fost o gazda extraordinara la cele 4 partide din cadrul Campionatului European, el precizand ca Bucurestiul poate organiza fara probleme si finala EURO 2020 in locul Londrei. "Pana la urma a iesit bine, Romania a fost o gazda extraordinara...…

- Aproape 48 milioane de francezi cu drept de vot sunt chemati in aceasta duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor regionale si departamentale in Franta, dupa un prim tur de scrutin marcat de o rata record de absenteism si un scor dezamagitor atat pentru partidul presedintelui Emmanuel Macron,…

- Se circula cu mari probleme, duminica dimineața, in multe zone ale țarii, din cauza condițiilor meteo, conform unei informari venite de la Centrul Infotrafic. Este vorba despre autostrazile 1, 2, 3 si 4, dar si pe DN 1 si DN 7. Unde sunt cele mai mari probleme in trafic, din cauza condițiilor meteo…

- Criteriile de varsta si cele asociate starii de sanatate au fost eliminate in Franta, unde, incepand de luni, intreaga populatie adulta va fi eligibila pentru vaccinare impotriva COVID-19. Este un moment crucial in lupta cu pandemia, intr-o perioada in care restrictiile sunt relaxate gradual, potrivit…

- Știați ca șampania este de fapt buna pentru pielea și sanatatea dvs.? Așa este - nu este nevoie sa opriți fluxul de bule dupa Revelion. De parca am avea nevoie de o scuza pentru a continua sa bem șampanie. De mulți ani, consumul de șampanie a fost perceput ca un lux. Indiferent daca il beți ...

- O viitura puternica a afectat joi dimineața Satu Mare. Cel puțin sase localitați au avut de suferit. 160 de oameni au fost evacuați din calea viiturii, iar mulți dintre ei au fost scoși cu barca din case. Probleme au fost și pe șosele. Drumul Național 19A a fost impracticabil pentru cateva ore, informeaza…