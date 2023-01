Francez despre petrecerea organizată de Consiliul Județean Brașov: Am văzut același lucru la nunțile din România Petrecerea organizata de Consiliul Județean Brașov nu a fost pe placul lui Erwan Joliff, un francez stabilit in Brașov . Acesta a asociat petrecerile organizate de politicienii din Romania cu nunțile. Francezul stabilit in Cobor, județul Brașov, este consilier județean și a fost invitat, pe 27 ianuarie, la un cocktail oferit de președintele Consiliului Județean Brașov. Petrecerea la care a fost invitat a fost organizata cu scopul de a celebra reușitele din anul 2022. Acesta a acceptat invitația și s-a prezentat imbracat haine de zi cu zi. Pentru ca ținuta lui nu arata ca cea a unui consilier județean,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Erwan Joliff, francezul din Cobor (Brașov), care este și consilier județean, a relatat experiența sa la o manifestare festiva organizata de Consiliul Județean. Joliff a constatat ca sarbatoarea politico-administrativa semana cu o nunta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Erwan Joliff, francezul din Cobor (Brașov), care este și consilier județean, a relatat experiența sa la o manifestare festiva organizata de Consiliul Județean. Joliff a constatat ca sarbatoarea politico-administrativa semana cu o nunta.

- Erwan Joliff a venit din Franța in urma cu 18 ani și de atunci s-a indragostit de Romania. Crede in ea pentru ca nu l-a dezamagit niciodata, aici și-a gasit un țel in viața și aici este locul lui.

