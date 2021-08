Francez condamnat la 24 de ani de închisoare, găsit și arestat după ce s-a ascuns doi ani în România Un francez de 64 de ani a fost retinut in estul Frantei, dupa ce a fost descoperit de oamenii legii intr-un autocar cu romani, a anuntat luni politia judiciara franceza. Barbatul, condamnat la 24 de ani de inchisoare pentru mai multe infracțiuni, ar fi fugit in 2019, iar timp de doi ani a stat ascuns in Romania. Condamnat la 24 de ani de inchisoare pentru mai multe infractiuni, printre care escrocherie in grup organizat, fugarul a fost arestat in comuna Saint-Avold, situata la granita franco-germana. Francezul a fugit la inceputul anului 2019 Barbatul nu a respectat masurile de executare a pedepsei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

