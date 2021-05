Francesca lansează cel de-al doilea single din carieră: „Animal” Dupa ce a lansat „Gelozia”, primul single din cariera muzicala, Francesca schimba cursul poveștii și lanseaza „Animal”, o piesa cu ritmuri caliente și versuri in limba spaniola ce-ți raman intiparite in minte. Clipul o prezinta pe artista ca o adevarata Venus și ne arata o alta latura a Francescai – cea de femme fatale, cuceritoare, care știe ca are toate „armele” pentru a seduce și domina. Compusa de catre Alex Parker și Marius Dia, „Animal” este un single cu un vibe cool, fresh, potrivit sezonului estival. „M-a fascinat titlul acestei piese inca de la inceput și m-am bucurat și mai mult ca este… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Giada lanseaza prima piesa din cariera muzicala și colaboreaza cu Cezar Stratan pentru „Nota de trecere”. Daca pana acum ne faceam griji pentru „nota de trecere” doar la școala, Cezar și Giada ne arata ca aceasta e foarte importanta chiar și in viața de zi cu zi. Asemeni relației intre frați, clipul…

- Cei doi DJ și producatori muzicali ce formeaza Las Olas lanseaza un nou single: „Angel”. Compusa de DJ SAVA și MD DJ, alaturi de Catalin Tamazlicaru, piesa imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte. Pana in prezent, duo-ul Las Olas a lansat remake-uri ale unora dintre cele…

- E dimineața, ora 3! Așa spune Cally Roda in cel mai nou single al sau: „3 AM”. Compusa de catre Cally Roda impreuna cu LLP alaturi de Șerban Cazan și Gabriel Stanoiu, „3 AM” vine cu beat-uri fresh și o poveste despre cei care iubesc, insa se lasa purtați de gelozie și ajung sa treaca prin o mulțime…

- Piesa “Numai tu” este un martisor muzical care s-a lansat cu videoclip pe canalul de YouTube Elena Ionescu Official, in data de 8 martie, special pentru toate doamnele si domnisoarele care merita o melodie de dragoste, facuta special pentru aceasta perioada in care toti ne dorim sa ascultam muzica buna…

- ,,Tu” se numește piesa dedicata tuturor mamelor și femeilor importante din viața noastra care, cu zambetul lor, ne ajuta sa vedem viața cu alți ochi, mai plini de iubire. ,,Versurile piesei le-am scris impreuna cu mama. Ea ma invața, in fiecare zi, ce inseamna sa fii femeie și care ar trebui sa fie…

- Francesca lanseaza primul single din cariera: „Gelozia”, alaturi de Bogdan Mocanu. Am urmarit-o pe scenele unora dintre cele mai in voga emisiuni de talente din Romania, unde ne-a cucerit cu timbrul ei vocal. 2021 vine cu vești bune pentru frumoasa Francesca Ilie care lanseaza primul single din cariera,…

- Cantareț si compozitor, LILHUDDY, (alias Chase Hudson), lanseaza al doilea single intitulat „”THE EULOGY OF YOU AND ME”, un imn punk puternic. Piesa „21st Century Vampire” a marcat introducerea muzicala a lui LILHUDDY, cu un stil semnatura cultivat de anxietatea bruta și neliniștita a adolescenței din…

- BIA și Betty Blue sunt recunoscute pentru talentul muzical și aparițiile spectualoase pe care le-au avut de-a lungul timpului. Cele doua artiste colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „Amandoua”, o piesa destinata celor care nu știu sa valoreze unul dintre cele mai frumoase sentimente din lume: iubirea.…