Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu (WTA 137) a fost la un pas de a se califica pe tabloul principal al Australian Open. Ajunsa in ultimul tur al calificarilor, dupa ce a trecut de alte doua candidate, romanca a fost invinsa miercuri de americanca Withney Osuigwe (WTA 161) potrivit news.ro. Mihaela Buzarnescu…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, locul 137 WTA, a ratat, miercuri, calificarea pe tabloul principal al Australian Open, potrivit news.ro. In turul al treilea al calificarilor care au avut loc la Dubai, Mihaela Buzarnescu a fost invinsa, cu scorul de 2-6, 7-6 (1), 6-2, de jucatoarea din SUA,…

- Dupa doi ani in care adunat doar cateva victorii si a fost chinuita de probleme medicale, „Micky“ parea ca va incepe 2021 cu un mare succes. Din pacate, a trait un veritabil cosmar in meciul care o putea trimite in turul I, in primul Grand Slam al anului (8-21 februarie).

- Mihaela Buzarnescu, singura jucatoare din România ramasa în calificari, a ratat prezența pe tabloul principal de la Australian Open, primul Grand Slam al anului 2021.De știut:Din România, direct acceptate pe tabloul principal sunt Simona Halep, locul 2 WTA, Patricia Maria Tig,…

- Jucatoarea de tenis Gabriela Ruse a anuntat, luni, ca nu va fi prezenta la primul turneu de Mare Slem al anului din cauza unei accidentari. "Anul 2021 nu incepe chiar asa cum mi-as fi dorit. Din cauza unei accidentari, nu o sa fiu prezenta la Australian Open. I hope to be back soon! (Sper sa revin curand…

- Simona Halep (29 de ani, locul 2 WTA) a susținut o sesiune de antrenament transmisa live, cu o luna inainte de Australian Open, cel mai important turneu al inceputului de an. Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2021, se va desfașura intre 8 și 21 februarie. Sportiva din Romania și-a…

- Bianca Andreescu se declara pregatita sa revina pe terenul de tenis dupa o pauza de peste un an de zile, dar pâna acolo sportiva care reprezinta Canada se relaxeaza de Craciun. Într-o postare pe Instagram care a adunat peste 53 de mii de like-uri, Bianca le arata fanilor sai unde-și…

- Australian Open va incepe pe 8 februarie anul viitor, dupa ce a fost amanat cu trei saptamani din cauza pandemiei, anunța site-ul oficial al ATP, organizația profesionista de tenis masculin.