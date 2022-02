Stiri pe aceeasi tema

- Succesorul norvegianului Jens Stoltenberg la sefia NATO va fi ales pentru summitul de la Madrid de la sfârsitul lunii iunie, iar tarile europene vor sa desemneze o femeie, o premiera pentru Alianta Nord-Atlantica, aceasta fiind condusa doar de barbati de la crearea sa în 1949, relateaza…

- Iranul a criticat luni tarile europene care refuza sa ii extradeze pe sefii de organizatii separatiste si a atentionat state vecine pe care le acuza ca finanteaza aceste grupari, in special ASMLA (Miscarea araba de lupta pentru eliberarea Ahvaz), considerata "terorista" de catre Teheran, potrivit…

- Chiar si gandul ca intre Rusia si Ucraina sa izbucneasca un razboi este "inacceptabil", a spus astazi un purtator de cuvant al Ministerului rus de Externe, in seria recentelor declaratii oficiale menite sa linisteasca temerile privind o iminenta invazie rusa,

- Rusia a declarat marti ca asteapta raspunsuri din partea SUA si NATO cu privire la cererile sale, intre care renuntarea de catre Alianta Nord-Atlantica sa se mai extinda in Est, inainte de a relua negocierile cu privire la criza geopolitica care ameninta sa degenereze intr-un conflict in Ucraina,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca a invitat Moscova si aliatii din NATO la noi discutii asupra Ucrainei, pe fondul temerilor privind o invadare a acestei tari de catre Rusia, relateaza France Presse. Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa organizeze o noua…

- Daca iei in considerare sa faci o schimbare majora in 2022, implicit sa te muți in alta țara de pe „Batranul Continent“, atunci ar fi bine sa alegi una in care sunt mai mulți vorbitori de engleza, desigur daca și tu stapanești limba. Odata ajuns acolo, invațarea limbii locare ar trebui sa reprezinte…

- Situatia tensionata de la frontiera Ucrainei cu Rusia ii preocupa pe toti liderii din flancul estic al NATO, dar si Alianta Nord-Atlantica. Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a organizat consultari cu partenerii din zona si a prezentat propria evaluare a situatiei.