France Presse scrie că specialiștii din Ucraina nu mai fac față: jumătate din infrastructura energetică rămâne avariată Aproape jumatate din rețeaua electrica a Ucrainei este inca avariata. Zeci de angajați din energie au fost uciși și raniți, spun cei de la compania DTEK. O companie energetica privata din Ucraina a declarat ca 40% din infrastructura electrica a țarii este avariata, in timp ce atacurile rusești continua sa vizeze alimentarea. Milioane de oameni au ramas fara energie electrica sau cu energie intermitenta din octombrie, in timp ce Rusia s-a concentrat asupra sistemului energetic ucrainean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro stiripesurse.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat circa 70 de rachete de croaziera in raidul de miercuri ce a tintit din nou infrastructuri energetice ale Ucrainei, 51 dintre ele fiind doborate de sistemele antiaeriene ale armatei ucrainene, potrivit unui anunt al acesteia din urma pe Telegram, preluat de AFP, relateaza Agerpres.…

- Aproape 4,8 milioane de refugiați au sosit in Rusia de pe teritoriul Ucrainei și din Donbass, a transmis ministerul rus pentru Situații de Urgența. 184 de milioane de dolari SUA au fost platite refugiaților pentru sprijin, relocalizare și costuri de cazare, mai transmite sursa citata. Fii…

- Aproape jumatate din infrastructurile energetice ale Ucrainei sunt scoase din functiune in urma seriilor de atacuri aeriene desfasurate de Rusia de la inceputul lunii octombrie, a declarat vineri premierul ucrainean Denis Smigal, relateaza agentiile AFP si EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Aproape jumatate din infrastructura energetica a Ucrainei a fost scoasa din funcțiunile de atacurile rusești de la inceputul lunii octombrie și pana in prezent, a declarat premierul ucrainean.

- Experții estimeaza ca Ucraina are nevoie de sute de milioane de dolari pentru a reface infrastructura energetica distrusa in timpul razboiului, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Specialiștii ucraineni au restabilit complet alimentarea cu energie electrica a 83.000 de gospodarii din Kiev, dupa ce, marti dimineata, rusii au bombardat instalatii energetice din capitala - a anunțat DTEK, cel mai mare investitor privat in industria energetica din Ucraina. Fii la curent…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca nu are in vedere "pentru moment" noi lovituri "masive" asupra Ucrainei, nici sa extinda mobilizarea pe care a ordonat-o in urma cu trei saptamani pentru a face fata esecurilor armatei sale, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia a lovit aproximativ 30% din infrastructura energetica a Ucrainei in atacurile cu rachete efectuate luni si marti, a anuntat ministrul ucrainean al energiei Herman Haluscenko, informeaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…