- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat joi sprijinul pentru noua presedinta pro-europeana a Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in noiembrie in fata fostului sef pro-rus al statului, Igor Dodon, indemnand-o sa faca "reforme curajoase" pentru a intari statul de drept in fosta republica…

- Primind-o pe Maia Sandu pentru un dejun la Palatul Elysee, Macron a reafirmat "sprijinul de neclintit al Frantei pentru suveranitatea, independenta si integritatea teritoriale a Republicii Moldova in cadrul frontierelor sale recunoscute international". El si-a oferit de asemenea sprijinul pentru rezolvarea…

- Aproximativ 20.000 de persoane protesteaza, duminica, la Chișinau. Se cere demisia Guvernului și dizolvarea Parlamentului. Zeci de mii de persoane s-au adunat in centrul capitalei Republicii Moldova pentru a protesta, conform AFP. Se scandeaza „Demisia”, „Alegeri anticipate” și „Jos hoții, jos Corupția”.…

- Ambasadorul Franței in Republica Moldova i-a prezentat astazi Maiei Sandu, președintele ales al Republicii Moldova, scrisoarea de felicitare adresata acesteia de catre președintele francez Emmanuel Macron. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Franței, in aceasta scrisoare, domnul Macron o felicita calduros…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat convins vineri ca Romania este fericita ca un cetatean al sau a devenit presedinte al Republicii Moldova, facand aluzie la cetatenia romana a contracandidatei sale Maia Sandu, care a castigat categoric al doilea tur al scrutinului…