Stiri pe aceeasi tema

- Caderea brusca in dizgratie si arestarea fostului director general al FTX, promitatorul si prodigiosul Sam Bankman-Fried, i-a uimit pe investitorii si entuziastii criptomonedelor, care candva vedeau in americanul de numai 30 de ani salvatorul acestei industrii, relateaza Reuters, facandu-i un portret…

- Sam Bankman-Fried, fondatorul si fostul director general al platformei de tranzactionare FTX, al carei faliment a zguduit piata crypto, a fost arestat in Bahamas, la cererea autoritatilor americane, cu 24 de ore inainte ca tanarul sa fie audiat de o comisie a Congresului SUA, relateaza „The Guardian”,…

- Unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania, Joseph Rivas, a fost ucis zilele trecute, in Malta, dupa o rafuiala in cartierul Paceville, din St. Julian's, foarte cautat pentru turiștii petrecareți, scrie replicaonline.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La acea vreme, Bankman-Fried le-a spus investitorilor ca este o rambursare partiala a banilor pe care i-a cheltuit cu cateva luni mai inainte pentru a cumpara o participatie detinuta de rivala Binance la FTX. Bankman-Fried si FTX nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de a comenta aceasta problema.…

- Platforma de tranzactionare a criptomonedelor FTX, aflata in dificultate, a depus o cerere de faliment in SUA, solicitand protectia instantei in timp ce cauta o modalitate de a returna banii utilizatorilor, iar directorul ei general, Sam Bankman-Fried, a demisionat, in ceea ce ar putea fi una dintre…

- Dezastrul administrativ din Romania, care condamna, practic, Romania la subdezvoltare, este ilustrat perfect de exemplul primarului unei comune din Calarași. Acesta, deși, teoretic, are toate parghiile la dispoziție avand in vedere poziția pe care o...

- Lumea știrilor romantice e zguduita de ultimele dezvaluiri despre „Bennifer”: Ben Affleck ar fi nefericit alaturi de J Lo. La baza certurilor cuplului se afla caracterele diametral opuse și viciile vechi. Se pare chiar ca Ben Affleck ar fi plecat de acasa in toiul unei dispute. Fii la curent…

- Germania a facut presiuni, luni, sa obtina contracte pentru gaze naturale lichefiate (GNL) cu producatorii din Golf, iar alte state europene au evidentiat masuri de conservare a energiei, in timp ce livrarile rusesti au loc la niveluri foarte reduse, pe masura ce iarna se apropie, transmite Reuters.…