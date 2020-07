Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important premiu individual din fotbalul mondial, Balonul de Aur, nu va fi acordat in acest an din cauza pandemiei de coronavirus. Este pentru prima data cand distincția nu se ofera, de la infiintarea premiului in...

- Balonul de Aur, cel mai important premiu al fotbalului mondial, nu va fi acordat in acest an, pentru prima oara de la infiintarea lui in 1956, din cauza pandemiei de coronavirus, transmite DPA. Organizatorii de la revista France Football au anuntat luni ca abandonarea unor ligi si amanarea…

- Prestigioasa publicație France Football a anunțat ca nu va decerna Balonul de Aur in acest an. „Avand in vedere circumstanțele excepționale, pentru prima data din 1956, Balonul de Aur nu va fi acordat”, se arata in comunicatul francezilor. A circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles.…

- Premiul pentru cel mai bun jucator al planetei nu va fi acordat in acest an de catre Federatia internationala de fotbal, anunța cotidianul sportiv spaniol Marca.Astfel, din cauza pandemiei de coronavirus, titlul de cel mai bun fotbalist din lume pe 2020 va ramane vacant, FIFA decizand sa anuleze gala…

- Intersecția de la ieșirea din Gherla cu șoseaua Cluj-Dej ii pune inca in dificultate pe șoferi, dupa cațiva ani de la modificarea regulii de circulație. Dupa 2009, modul prost in care a fost conceputa intersecția respectiva a produs accidente la rand, multe soldate cu raniți și chiar morți. Cei care…

- Un gol reușit de Gica Hagi în poarta celor de la AS Monaco a fost inclus pe lista celor mai frumoase din istoria Champions League de catre France Football. Fostul decar al naționalei îmbraca atunci tricoul celor de la Galatasaray Istanbul. În respectiva partida, Galata s-a…

- France Football, celebra revista franceza care acorda Balonul de Aur, a inceput sa faca un topul celor mai frumose 50 de goluri din UEFA Champions League, iar o reușita a lui Gica Hagi e pe lista. Francezii au prezentat pana acum clasamentul de la locul 50 pana la 15, iar pe locul 19 este Gica Hagi,…

- Renault discuta cu guvernul francez pentru un imprumut acordat de stat in valoare de cateva miliarde de euro pentru a-și asigura lichiditațile in timpul pandemiei de coronavirus, a anunțat joi producatorul auto francez, citat de Reuters, potrivit news.ro.La fel ca și alți producatori auto…