FRANCE 24: Turcia: peste 18.000 de funcționari demiși Noua epurare in Turcia: 18.632 de persoane au fost demise din funcția publica, printre care peste 9.000 de membri ai poliției și 6.000 de membri ai forțelor armate. Pe de alta parte, circa 1000 de angajați ai ministerului Justiției și 650 ai ministerului Educației au fost de asemenea concediați. Toata lumea le-a vazut numele publicate duminica, 8 iulie, in Jurnalul oficial al unui decret lege, care este prezentat in media ca ultimul adoptat in timpul starii de urgența instaurate dupa puciul eșuat din iulie 2016 și reinnoita de atunci fara incetare. 12 asociații, trei ziare și un canal de televiziune… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

