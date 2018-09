In iulie 2018, comparativ cu iunie 2018, producția ajustata sezonier in sectorul construcțiilor a crescut cu 0,3% in zona euro (EA19) și cu 0,4% in UE28, conform primelor estimari ale Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. In iunie 2018, producția in construcții a crescut cu 0,7% in zona euro și cu 1,0% in UE28. In iulie 2018, comparativ cu iulie 2017, producția in construcții a crescut cu 2,6% in zona euro și cu 3,9% in UE28. Creșterea cu 0,3% a producției in construcții in zona euro in iulie 2018, in comparație cu iunie 2018, se datoreaza construcției de cladiri care a crescut…