Frământările unor Toma necredincioşi Prima duminica de dupa cea a Sfintei Invieri este trecuta in calendarul ortodox cu numele de Duminica Sfantului Apostol Toma. Pe nedrept este etichetat in popor acest apostol al Domnului ca fiind "Necredinciosul". Cine citeste Evangheliile constata lesne ca si ceilalti zece apostoli (Iuda se spanzurase, iar Matia a fost ales sa-i ia locul abia dupa Pogorarea Sfantului Duh) s-au indoit ca Iisus ar fi inviat din morti chiar mai mult decat Toma. Doar ca lor li s-a aratat Domnul pe cand Toma lipsea. O traditie pioasa da marturie si astazi, mai ales prin vocea unor crestini din India, ca Toma ar fi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata Mare este ultima zi din Saptamana Patimilor, care incheie și postul Paștelui. In aceasta zi, dupa ce Mantuitorul Hristos a patimit și a murit. Creștinii așteapta Invierea Lui. Iata ce obiceiuri și tradiții marcheaza aceasta zi de dinaintea Sarbatorii Paștelui! Saptamana Patimilor reprezinta…

- Irineu Prin Harul Lui Dumnezeu Arhiepiscop Al Alba Iuliei Cinstitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor crestini din Eparhia noastra, har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare! Iubiti fii duhovnicesti, Hristos a inviat! La inceputul activitatii Sale mesianice,…

- Invierea lui Hristos și falșii gardieni † Ignatie, din mila si purtarea de grija a Celui de Sus, Episcopul Husilor, iubitilor frati preoti, ostenitorilor din sfintele manastiri si alesului popor al lui Dumnezeu, har imbelsugat, lumina indestulatoare si bucurie sfanta de la Hristos Cel Inviat, iar din…

- Am intrat in Saptamana Patimilor, Saptamana Mare pentru credinciosii ortodocsi, zile in care, potrivit invataturilor crestine, Mantuitorul a patimit pentru iertarea pacatelor noastre, ale oamenilor. Batjocorit si rastignit pe cruce, Iisus Hristos ne a daruit pilda smereniei, a credintei nestramutate,…

- Azi a inceput postul Pastelui pentru credinciosii ortodocsi si greco catolici. Prima saptamana binecuvantata a Postului Mare este perioada cu alese valeitati duhovnicesti ce se vrea a fi cu adevarat o cale, un pelerinaj spre tinta finala: omorarea pacatului din noi si invierea nostra sufleteasca.…

- In raport cu Dumnezeu, iubiti credinciosi, cu totii ne regasim in parabola pe care a rostit-o Mantuitorul nostru Iisus Hristos, pentru ca oricat am vrea noi de mult sa fim fii adevarati, nu suntem consecventi si devenim adesea fii risipitori. Orice pacat pe care-l savarseste omul este o risipa si, ...

- OrtodoxeSf. Ier. Leon, episcopul Romei (Harti)Greco-catoliceSf. papa Leon. HartiRomano-catoliceSf. Francisc Regis Clet, pr. m.; Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico), calug.Sfantul Leon, episcop al Romei, este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 18 februarie.Acest mare arhiereu si pastor…

- De sarbatoarea Sfinților Trei Ierarhi, duminica, 30 ianuarie, Preasfințitul Parinte Ignatie a participat la Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Mitropolitana din Iași. In cuvantul rostit, Episcopul Hușilor a explicat textul evanghelic duminical și a subliniat rolul duhovnicesc și de intalnire…