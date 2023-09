Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca fragmentele gasite in apropierea localitatii Nufaru din judetul Tulcea provin ”dintr-o drona similara celor folosite de armata rusa”. ”Ministerul Apararii Nationale reitereaza faptul ca atacurile Federatiei Ruse asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Dunare, executate in proximitatea granitei cu Romania, sunt nejustificate si in grava contradictie cu regulile dreptului international”, adauga MApN. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a informat si se consulta cu aliatii NATO privind evolutiile de la frontiera dintre Romania si Ucraina,…