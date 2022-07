Fragmentele din cea mai puternică rachetă spaţială chineză se îndreaptă spre Pământ. Cât de periculoase sunt Fragmente desprinse din cea mai mare si mai puternica racheta spatiala a Chinei, lansata recent pe orbita, sunt asteptate sa cada pe Terra in acest weekend in urma unei reintrari necontrolate in atmosfera Pamantului. Guvernul de la Beijing, care va monitoriza cu mare atentie aceste deseuri spatiale, a anunțat ca prezinta totusi riscuri mici pentru […] The post Fragmentele din cea mai puternica racheta spatiala chineza se indreapta spre Pamant. Cat de periculoase sunt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

