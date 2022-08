Stiri pe aceeasi tema

- Resturi spațiale aparținand unei nave construite de compania SpaceX deținuta de Elon Musk au cazut pe terenurile mai multor fermieri din Australia, scrie Digi24. Experții tehnici ai Agenției Spațiale Australiene s-au deplasat in zona indepartata din munții Snowy, unde Mick Miners, crescatori de oi,…

- Agenția Spațiala Australiana a confirmat ca resturile spațiale gasite pe terenul fermei din sudul statului Noua Galie de Sud aparțin unei nave construite de compania lui Elon Musk, scrie The Guardian . Experții agenției au cercetat sambata locația in care crescatorii de oi Mick Miners și Jock Wallace…

- NASA a acuzat China de lipsa de responsabilitate, duminica, dupa ce o racheta spațiala lansata in urma cu o saptamana a reintrat necontrolat in atmosfera Pamantului și s-a dezintegrat deasupra Oceanului Indian. Agenția spațiala chineza a facut anunțul dupa ce segmentul de racheta s-a prabușit, iar mai…

- Bussinesmanul american Elon Musk a depus o plingere reconvenționala impotriva Twitter, a carui conducere l-a dat in judecata anterior din cauza refuzului sau de a finaliza o ințelegere pentru cumpararea rețelei de socializare, comunica The Guardian. {{629149}}Musk a intentat procesul pe 29 iulie, la…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a demis vineri, prin decret, pe seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin. Acesta s-a remarcat in ultimele luni prin declaratiile sale belicoase la adresa Occidentului, relateaza AFP. Dmitri Rogozin, in varsta de 58 de ani, va fi inlocuit in functie de…

- O batalie juridica se profileaza la orizont dupa ce preluarea Twitter de catre Elon Musk, patronul Tesla și SpaceX, in valoare de 44 de miliarde de dolari, marcheaza sfarșitul unui vis pentru unii și un coșmar pentru alții, scrie AFP.

- Elon Musk, patronul Tesla si SpaceX, a informat vineri Twitter ca reziliaza acordul incheiat cu consiliul de administratie pentru achizitionarea retelei sociale din cauza informatiilor "false si inselatoare" despre companie, noteaza AFP.

- Forțele armate ale Ucrainei au primit noi sisteme de comunicații prin satelit Starlink de la fondatorul și CEO-ul companiei SpaceX, Elon Musk, scrie The Guardian. Intr-un mesaj publicat sambata pe Twitter, Ministerul ucrainean al Apararii a precizat: „Multitaskerul Elonmusk reușește nu numai sa lucreze…