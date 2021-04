Fragmente din istoria „satului francez” din Banatul habsburgic Multe din așezarile banațene, intemeiate de coloniștii stabiliți aici dupa cucerirea provinciei de Habsburgi, pastreaza și astazi o serie de particularitați care amintesc de vremurile de demult, chiar daca cei mai mulți șvabi au plecat iar romanii reprezinta acum populația majoritara. Satul francez In cea de-a doua jumatate a secolului al XVIII-lea, multe sate au […] Articolul Fragmente din istoria „satului francez” din Banatul habsburgic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

