Fragmente din cea mai mare rachetă lansată recent de China vor cădea duminică dimineața pe Pământ. Care sunt riscurile Fragmente din cea mai mare racheta lansata recent de China vor cadea duminica dimineața pe Pamant. Care sunt riscurile Fragmente desprinse din cea mai mare și mai puternica racheta spațiala a Chinei urmeaza sa cada pe Pamant duminica, 31 iulie, in urma unei reintrari necontrolate in atmosfera Pamantului. Anunțul a fost facut chiar de guvernul de la Beijing, ai carui reprezentanți susțin ca riscurile sunt mici pentru populația de la sol. Primul zbor efectuat […] Citește Fragmente din cea mai mare racheta lansata recent de China vor cadea duminica dimineața pe Pamant. Care sunt riscurile in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Racheta chinezeasca Long March-5B, de 22 de tone, care a transportat duminica, 24 iulie 2022, un modul al Statiei spatiale aflate in constructie, se va prabusi pe Pamant, dupa ce va intra in atrmosfera planetei noastre. Expertii estimeaza ca este posibil ca resturile rachetei sa loveasca regiuni locuite…

- Fragmente desprinse din cea mai mare si mai puternica racheta spatiala a Chinei, lansata recent pe orbita, sunt asteptate sa cada pe Terra in acest weekend in urma unei reintrari necontrolate in atmosfera Pamantului. Guvernul de la Beijing, care va monitoriza cu mare atentie aceste deseuri spatiale,…

- Fragmente desprinse din cea mai mare si mai puternica racheta spatiala a Chinei, lansata recent pe orbita, sunt asteptate sa cada pe Terra in acest weekend in urma unei reintrari necontrolate in atmosfera Pamantului, a anuntat miercuri Guvernul de la Beijing, care va monitoriza cu mare atentie aceste…

- Un modul-laborator din structura viitoarei statii spatiale a Chinei s-a conectat cu succes luni la modul central al acesteia, aflat deja pe orbita Pamantului din anul 2021, realizand astfel inca un pas spre indeplinirea visului autoritatilor de la Beijing, care doresc sa dispuna de o prezenta permanenta…

- Un modul-laborator din structura viitoarei statii spatiale a Chinei s-a conectat cu succes luni la modul central al acesteia, aflat deja pe orbita Pamantului din anul 2021, realizand astfel inca un pas spre indeplinirea visului autoritatilor de la Beijing, care doresc sa dispuna de o prezenta permanenta…

- Ministrul german de externe a avertizat vineri ca daca nu accelereaza admiterea statelor din Balcanii de Vest in UE, atunci alte mari puteri precum China și Rusia vor avea ușa deschisa pentru a controla centrul geografic al Uniunii Europene, relateaza DPA, Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Internaționalul Nicușor Stanciu, tata pentru a doua oara: A facut anunțul pe Instagram. Cum a sarbatorit in avans, pe teren Mijlocașul din Alba iulia, internaționalul, Nicușor Stanciu, a devenit tata pentru a doua oara. Acesta a facut public marele anunț printr-o postare pe Instagram. Mai mult de atat,…

- Saptamana trecuta ar fi avut loc o sedinta a Comitetului permanent al Biroului Politic al Partidului, grupul care conduce China. Un blogger din Canada, care-si spune „Lao Deng", a postat pe You Tube in limba chineza detalii de la aceasta sedinta. Videoclipul s-au raspandit rapid pe retelele de socializare…