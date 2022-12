Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera din Republica Moldova a identificat astazi o racheta intr-o livada din apropierea orașului Briceni, alfat in nordul tarii, la granita cu Ucraina, transmite agentia Moldopres.

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca, in acest moment, Romania are o problema foarte mare din cauza faptului ca trimitem electricitate catre Republica Moldova, dar interconectarile dintre cele doua țari trec prin Ucraina și astfel energia din Romania nu mai ajunge la destinație, din cauza bombardamentelor…

- Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați prieteni, Am vazut ca au aparut unele neclaritați in legatura cu postarea de ieri (mai jos), legata de confederația dintre Republica Moldova și Romania cu scopul apararii comune. Dragi urmaritori ai pagini mele, sunt sigur ca unii dintre Dumneavoastra nu…

- „Neutralitatea nu ne poate apara de rachete. Razboiul ne-a aratat ca trebuie sa acordam mai multa atenție consolidarii securitații și securitatea trebuie privita intr-un sens mai larg, nu doar prin prisma armatei”, a declarat ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila, intr-un interviu…

- Avionul de tip MiG-31K, cu doua locuri, poate zbura cu o viteza de 3 200 de kilometri pe ora.Racheta de tip Kinjal, care poate depasi o viteza de 11.000 de kilometri pe ora, este aproape imposibil de interceptat.Miza strategica a acestei desfasurari a Moscovei in Belarus nu este insa evidenta, in contextul…

- Acum, ca Rusia și sateliții ei stranguleaza energetic Republica Moldova și o obliga sa recurga la curent electric importat din Romania, se aud voci cu urmatoarea retorica: ”Nu știu cine o sa ne ingroape mai rau, razboiul Rusiei sau frații romani – care ne vand curent la 300 de Euro pe MWh și UE – care…

- Acum, ca Rusia și sateliții ei stranguleaza energetic Republica Moldova și o obliga sa recurga la curent electric importat din Romania, se aud voci cu urmatoarea retorica: ”Nu știu cine o sa ne ingroape mai rau, razboiul Rusiei sau frații romani – care ne vand curent la 300 de Euro pe MWh și UE – care…

- Romania condamna atacurile din ultima perioada a Rusiei in Ucraina, respectiv loviturile cu rachete de lunea trecuta, dar și de astazi, in centrul Kievului, și in alte orașe ale Ucrainei, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. El a adaugat ca unele rachete au lovit la o distanța apropiata…