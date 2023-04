Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din vestul țarii efectueaza cercetari asupra unui numar de 209 cetateni straini care, in intervalul 21 – 23 aprilie 2023, au fost... The post Peste 200 de persoane cercetate pentru migratie ilegala in vestul țarii, la sfarșitul saptamanii trecute appeared first on Special Arad…

- O mașina de poliție a fost distrusa cu ciocanul de un barbat. Autospeciala Dacia Duster aparținea Postului de Poliție Maureni din județul Caraș-Severin. „Nu suport poliția”, a motivat barbatul.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. UPDATE Incendiul s-a produs in bucataria…

- Vestigiile județului Hunedoara, care marcheaza istoria acestei regiuni, impresioneaza vizitatorii nu doar prin unicitatea lor, ci și prin multe taine nu demult ieșite la iveala, unele așteptand inca sa fie descoperite. Cariera de piatra care pastreaza urme ale dacilor Arheologii care studiaza epoca…

- Și in acest an, Ambulanța pentru Monumente, proiect inițiat in anul 2016 de catre asociația Monumentum și derulat de mai multe organizații din domeniul patrimoniului, și-a propus sa intervina la cateva monumente din vestul țarii aflate in avansata stare de degradare, pentru a le pune in siguranța și…

- Județul Bacau are 15 companii antreprenoriale din cele 19 prezente in total in top 1.000, fiind peste județul Timiș care are doar 4 companii antreprenoriale din cele 48 de firme pe care le trimite intre primele 1.000 din tara, scrie zf.ro. Raportat la businessul antreprenorial, harta judeteana a firmelor…

- O adolescenta cu parinți divorțați, care se afla in vizita la mama ei, a plecat spre apartamentul in care locuiește impreuna cu tatal, insa nu a mai ajuns acolo. „Astazi, in jurul orei 19.00, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca fiica sa, Kalanyos…

- Vestul țarii nu scapa de amenințarea inundațiilor. Timișenii au rasuflat ușurați dupa trecerea viiturii de pe Bega, dar hidrologii au emis noi avertizari pentru cursuri de apa din Caraș și Arad.