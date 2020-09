FRAGMENT DE ISTORIE: 30 august 1940, semnarea Dictatului de la Viena (80 de ani)

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 30 august 2020, se implinesc 80 de ani de la semnarea "Dictatului de la Viena", documentul prin care Romaniei i-au fost luati 43.492 km patrati din teritoriul national, incluzand Clujul, si 2.667.000 de locuitori si cedati Ungariei.

- In toamna anului 1593, cu acordul Portii, sustinut de unchiul sau Iane banul, de boierii Buzesti si de Cantacuzinii din Istanbul, Mihai Viteazul devenea domn al Tarii Romanesti. Mihai se indeletnicise, in tineretea sa, cu negustoria si odata cu intrarea in dregatorii a acumulat mosii importante in Oltenia.…

- Timp de trei zile, intre 28 și 30 iulie a.c. – azi inclusiv – Televiziunea Romana realizeaza un show inedit dedicat celui mai important Festival de muzica ușoara organizat in țara noastra, „Cerbul de Aur” care din pricina lui Covid 19 nu se mai poate organiza in aer liber in Piața Sfatului din Brașov.…

- Masurile de izolare legate de COVID-19 in Austria s-au bazat pe o ordonanta neconstitutionala, a decis miercuri Curtea Constitutionala din Viena, declansand noi critici ca guvernul a ignorat statul de drept in raspunsul la pandemie, relateaza dpa. Partidele de opozitie au cerut guvernului sa plateasca…

- Satul Dobolii de Jos apartine comunei Ilieni si este situat la 8 km sud de Sfantu Gheorghe, pe malul drept al Oltului, la poalele Muntilor Buzau, la o altitudine de 562 m, pe drumul judetean Sfantu Gheorghe – Brasov. Din Dobolii de Jos s-a desprins Lunca Calnicului, sat care apartine in prezent comunei…

- Stefan Octavian Iosif, poet si traducator, s-a nascut la 11 octombrie 1875, la Brasov. Tatal sau, Stefan Iosif, era profesor de elina si germana, se arata in „Dictionarul general al literaturii romane” aparut sub egida Academiei Romane (Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005). A urmat timp doi…

- Contributia Catolicismului la lupta pentru inlaturarea urmarilor Tratatului de la Trianon din 1920, prin sustinerea politicii revizioniste a Ungariei, a marcat major Istoria Romanilor intre 1918-1945. Biserica Romano-Catolica Maghiara din Transilvania si Vaticanul au stat alaturi intr-o actiune antiromaneasca…

- Aeroplanul construit de Aurel Vlaicu a fost scos in camp pentru prima data in 12 iunie 1910, iar in 16 iunie a avut loc o prima incercare de zbor nereusita. O zi mai tarziu, in 17 iunie 1910, dupa mai multe incercari, a realizat primul zbor cu aeroplanul construit de el insusi. Aparatul de zbor, […]…