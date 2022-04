„Fragilitatea corpului”, la cote mari în Germania. Rețelele sociale au vina lor Numarul copiilor si adolescentilor din Germania care sufera de anorexie a crescut in timpul pandemiei de COVID-19, potrivit specialistilor in domeniul sanatatii, relateaza dpa. Cresterea acestui numar inseamna ca exista mai putini medici disponibili sa trateze pacientii, iar spatiul se epuizeaza in institutiile de spitalizare, a declarat Andreas Schnebel, seful unei asociatii germane pentru tulburari de alimentatie, adaugand ca pacientele care sufera de astfel de tulburari sunt din ce in ce mai tinere. „Fragilitatea corpului” ajunsa la maxim și numita anorexie afecteaza mai ales fetele aflate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si Ministerul Sanatatii vor demara, saptamana viitoare, o campanie de informare a populatiei referitoare la modul de administrare si de pastrare a comprimatelor de iodura de potasiu, arata un comunicat de presa al MS. In momentul de fata, nu exista niciun pericol care sa faca necesara administrarea…

- CNAS anunța modificari in sistemul de asigurari sociale de sanatate: Care sunt noile schimbari CNAS anunța modificari in sistemul de asigurari sociale de sanatate: Care sunt noile schimbari Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca vineri intra in vigoare contractul-cadru care reglementeaza…

- Lidia Buble se confrunta cu mici probleme de sanatate in ultima perioada. Artista trece prin momente dificile alaturi de cațelul sau, care are nevoie de supravegherea medicilor veterinari. Iata ce dezvaluiri a facut pe Internet.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca persoanele care s-au refugiat din Ucraina din cauza conflictului armat beneficiaza de aceleasi servicii medicale ca asiguratii romani, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si de medicamente. “Cetatenii straini si apatrizii…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare a Guvernului pentru modificarea pachetelor de servicii medicale și contractului-cadru care prevede ca medicii de familie vor putea diagnostica și trata anumite boli și la domiciliul pacienților, nu doar la cabinet.…

- Departamentul de stat al SUA a transmis ca evacuarea civililor de catre rebelii susținuți de Rusia in estul Ucrainei a fost o mișcare „cinica” a Moscovei. „Anunțuri ca acestea sunt incercari suplimentare de a ascunde prin minciuni și dezinformare ca Rusia este agresorul in acest conflict”, a declarat…

- Un studiu recent arata ca 32% dintre persoanele cu varste peste 65 de ani dezvolta o problema sanatate persistenta dupa Covid-19. Datele oficiale indica faptul ca, la nivel global, peste 400 de milioane de persoane au fost infectate cu SARS-COV-2. Potrivit specialiștilor, o parte – deloc neglijabila…

- Retelele sociale au avut si o parte buna in timpul pandemiei si carantinelor COVID-19 – releva o cercetare realizata de doi cercetatori ai Universitatii „Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca, in colaborare cu reprezentanti de la doua universitati din Germania, studiul aratand ca utilizarea retelelor…