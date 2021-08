Fragezirea cetățeanului european Imi este din ce in ce mai clar ca tot bocetul, toate lacrimile de crocodil, toata pasiunea asta subita pentru femeile afgane, pentru afganii care fug de talibani au ca scop fragezirea europenilor, ca sa accepte un nou val de refugiați. Și unii pun botul la teatrul asta ieftin fara sa vada ca in fiecare […] Articolul Fragezirea cetațeanului european apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

