Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de turiști sunt așteptați in acest weekend pe litoralul romanesc, unde gradul mediu de ocupare in structuri clasificate este estimat sa ajunga la circa 75%, potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), citat de Agerpres . ”Chiar daca ploile din luna…

- In acest weekend sunt asteptati pe litoralul romanesc peste 100.000 de turisti Desi luna iulie a adus cu intarziere vacanta elevilor, dupa terminarea examenelor de bacalaureat familiile de romani cu copii, clientii fideli ai litoralului romanesc sunt asteptati in numar mare pe litoral.In acest weekend…

- Romanii pot petrece, incepand de vineri, un sejur pe litoralul romanesc cu preturi ce pornesc de la 40 de lei pe noapte, in cadrul programului "Litoralul pentru Toti" derulat de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Un numar de 54 de hoteluri din toate statiunile, cu aproximativ…

- Sejurul pe litoralul romanesc poate fi petrecut cu tarife incepand de la 40 de lei pe noapte, prin programul „Litoralul pentru Toti”, care se desfasoara incepand de astazi, 21 mai, si pana pe 20 iunie, a relatat news.ro.Peste 50 de hoteluri din toate statiunile de pe litoralul romanesc al Marii Negre…

- O noua editie a programului „Litoralul pentru toti”, la care participa peste 50 de hoteluri, incepe joi, 20 mai 2021. Perioada de dinaintea sezonului estival in care preturile la cazare sunt mult mai mici este cuprinsa intre 21 mai si 20 iunie. Sunt in total 4.000 de locuri de cazare in fiecare noapte,…

- Romanii pot petrece un sejur pe litoralul romanesc cu preturi ce pornesc de la 40 de lei pe noapte, prin programul" Litoralul pentru Toti", la care 54 de hoteluri din toate statiunile participa cu aproximativ 4.000 de locuri de cazare, anunta Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Romanii…

- Hotelurile din Romania sunt sigure Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Realizator: Hotelurile din România sunt sigure din punct de vedere al conditiilor igienico-sanitare, iar peste 90% dintre angajații care lucreaza în acest domeniu sunt deja înscrisi pentru…

- Prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, Dragos Raducan, a declarat pentru news.ro ca hotelierii de pe litoral au pregatit 25.000 de locuri de cazare, iar alți aproximativ 10.000 de turiști vor sta „in unitați neclasificate”. Aproximativ 35.000 de turisti sunt…