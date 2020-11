Stiri pe aceeasi tema

- Listarea Hidroelectrica continua sa fie o prioritate pentru Fondul Proprietatea, dar mediul politic si cadrul legislativ volatil din acest moment ingreuneaza progresul listarii, a afirmat, vineri, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments si Manager de Portofoliu al Fondulului Proprietatea.…

- Fondul Proprietatea reclama faptul ca nominalizarea noilor membri ai Consiliului de Administrație al Aeroporturi București pentru un mandat de patru ani a venit in urma unui proces ne-credibil și cere organizarea unei noi selecții. Acționarii sunt așteptați sa voteze numirea candidaților selectați la…

- ”Fondul Proprietatea isi exprima ingrijorarea cu privire la rezultatul procesului de selectie pentru numirea noilor membri in Consiliul de Administratie al Aeroporturi Bucuresti SA, pentru un mandat de patru ani. Procesul de selectie nu a fost riguros, rezultand, astfel, nominalizari care nu sunt credibile.…

- Fondul Proprietatea (Fondul) iși exprima ingrijorarea cu privire la rezultatul procesului de de selecție pentru numirea noilor membri in Consiliul de Administrație al Aeroporturi București SA, pentru un mandat de patru ani. Procesul de selecție nu a fost riguros, rezultand, astfel, nominalizari care…

- Cați bani au strans romanii la pensiile private și in ce sunt investiți. Activele fondurilor de pensii obligatorii au crescut cu peste 18%, fața de anul trecut Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 68,54 miliarde de lei, la 31 august 2020, in crestere cu 18,6% fata de nivelul…

- Ministerul Finantelor Publice a aprobat, din luna noiembrie 2019 pana in prezent, ajutoare de stat pentru proiecte cu impact major in economie si proiecte de dezvoltare regionala cu investitii totale de peste 1,76 miliarde de lei, in baza schemelor pe care le administreaza, a anuntat vineri institutia.…

- Ministerul Finanțelor Publice a aprobat din luna noiembrie 2019 pana in prezent ajutoare de stat pentru proiecte cu investiții totale de peste 1,76 miliarde de lei, in baza schemelor pe care le administreaza, in valoare de peste 664 milioane lei, potrivit Medifax.„Ministerul Finanțelor Publice…

- Credit Europe Bank Romania a incheiat primul semestru din 2020 cu un profit net de 13 milioane lei, in pofida contextului economic curent, potrivit unui comunicat al bancii. In prima jumatate a anului curent, Credit Europe Bank Romania si-a consolidat pozitia, activele bancare totale urcand la 4,1…