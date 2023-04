Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana anunta ca a coordonat aranjarea unui credit sindicalizat pentru KMG International NV (fostul Grup Rompetrol) in valoare totala de pana la 600 milioane de dolari, anunța news.ro.”Grupul KMG International a semnat o noua facilitate de credit sindicalizat in valoare totala de…

- La cateva zile distanța de cand a caștigat 2 miliarde de dolari, un barbat din California nu a mai stat pe ganduri, așa ca și-a achiziționat o casa in Hollywood Hills, in valoare de 25 de milioane de dolari.

- Administratia fostului presedinte brazilian Jair Bolsonaro a incercat sa introduca ilegal in tara bijuterii evaluate la 3,2 milioane de dolari pe care Arabia Saudita le facuse cadou in octombrie 2021 sotiei lui Bolsonaro, Michelle, care avea pe atunci calitatea de Prima Doamna, a

- Statele Unite vor anunta vineri un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina, in valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, si care consta in principal in munitie, au declarat doi oficiali si o persoana familiara cu subiectul, informeaza Reuters.

- Italia a semnat un acord cu Libia privind gazele naturale in valoare de 8 miliarde de dolari, in timpul unei vizite a premierului italian Georgia Meloni pentru discuții privind energia și migrația, scrie news.am. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat din Singapore, suparat ca o femeie nu a vrut sa aiba o relație cu el, a decis sa o dea in judecata pentru ca i-a provocat suferința. Barbatul, pe numele K. Kawshigan, și Nora Tan, femeia data in judecata, in 2016. Deși el iși dorea sa aiba o relație de amor, femeia l-a vazut ca pe un prieten,…