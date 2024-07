Four more semis for Romanian crews at Junior, U23 Canoe Sprint World Championships

Stiri pe aceeasi tema

- Patru echipaje romanesti s-au calificat, joi, in semifinalele Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (U23) de la Plovdiv (Bulgaria), informeaza AGERPRES.La canoe dublu juniori pe 1.

- Romanians Eduard Fecu and Darius Vlaicu on Wednesday progressed straight to the final of the C2 M500 junior event at the 2024 ICF Junior and U23 Canoe Sprint World at Championships at Plovdiv, Bulgaria, after ranking third in the first heat (01:48.109).

- Romanii Eduard Fecu si Darius Vlaicu s-au calificat, miercuri, direct in finala probei de canoe dublu juniori pe 500 de metri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (U23) de la Plovdiv (Bulgaria), dupa ce s-au clasat pe locul al treilea in prima serie (01:48.109), scrie AGERPRES.

- Un barbat de 52 de ani din comuna Olteni, județul Teleorman, a impartașit pe un grup de Facebook cum și-a transformat gradina intr-un colț exotic. Fotografiile, in care apar numeroși palmieri, bananieri și alte plante tropicale, au surprins internauții. Proprietarul a povestit pentru jurnaliștii de…

- AGERPRES special correspondent Florin Stefan reports: The mobility corridor agreed on Wednesday by Romania, together with Bulgaria and Greece, on the sidelines of the NATO summit in Washington, is one of NATO relevance, Defense Minister Angel Tilvar said on Thursday, who added that NATO is expected…

- Romania este reprezentata de doi suceveni la turneul final al Campionatul European la volei masculin pentru juniori U18 din Bulgaria. Este vorba de Ioan Verciuc (opus) și Luca Ghiuța (ridicator), care vor debuta in competiție la Plovdiv, impotriva Belgiei, intr-un meci din cadrul Grupei II, una din…

- Echipa masculina de sabie a Romaniei (Razvan Ursachi, Radu Nitu, Matei Cidu, George Vlad Covaliu) a obtinut medaliile de argint, duminica, la Campionatele Europene de scrima pentru seniori de la Basel (Elvetia). Echipa noastra a fost invinsa de Ungaria, cu scorul de 45-40, in finala. Aceasta medalie…

- Echipa masculina de sabie a Romaniei (Razvan Ursachi, Radu Nitu, Matei Cidu, George Vlad Covaliu) a obtinut medaliile de argint, duminica, la Campionatele Europene de scrima pentru seniori de la Basel (Elvetia). Echipa noastra a fost invinsa de Ungaria, cu scorul de 45-40, in finala. Aceasta medalie…